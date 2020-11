Fiamme in un appartamento a Viserba, una persona finisce in ospedale I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in via Burnazzi per domare l'incendio

Cronaca Rimini | 19:11 - 30 Novembre 2020 Foto di repertorio. E' partito dalla cucina l'incendio che nel pomeriggio di lunedì ha interessato un appartamento al terzo piano di un condominio in via Burnazzi a Viserba di Rimini. L'allarme al 115 è giunto poco dopo le 17. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Rimini, con tre squadre, e la Polizia scientifica. Una persona è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi", per aver respirato fumo. Il personale del 115 sta al momento completando le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area.