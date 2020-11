Attualità

Coriano

| 16:41 - 30 Novembre 2020

Il sindaco Domenica Spinelli.



Domani (martedì 1 dicembre) alle 18.30 a Coriano, in piazza Mazzini, l'amministrazione comunale ha convocato un'assemblea pubblica per comunicare le novità sull'installazione dell'antenna WindTre, a seguito dell'incontro tenutosi con l'azienda. In caso di pioggia l'assemblea sarà convocata presso il parcheggio nei pressi della Biblioteca Comunale. "Con l'occasione verranno informati i cittadini degli sviluppi in merito alla trattativa con il gestore", spiega l'amministrazione comunale.