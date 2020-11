Saludecio, restaurata la storica urna del Santo Amato Ronconi

Attualità

Saludecio

| 16:35 - 30 Novembre 2020

L'urna del Santo Amato Ronconi nella chiesa di San Biagio.



E’ stata restaurata la storica urna del Santo Amato Ronconi, collocata nella chiesa di San Biagio in pieno centro a Saludecio. Il 23 novembre scorso, nel sesto anniversario della Santificazione di Amato Ronconi, in occasione anche della conclusione dei lavori, il vescovo Mons. Francesco Lambiasi si è recato a Saludecio per celebrare la Santa Messa, alla presenza del sindaco Dilvo Polidori e dell'assessore alla cultura Gigliola Fronzoni. Le fasi dell’intervento (finanziato dall’associazione con il contributo del Comune di Saludecio) si sono snodate in un lasso temporale di poco più di un mese, dal 5 ottobre 2020 al 18 novembre 2020. L'urna è tornata così all’antico splendore del 1930 quando fu inaugurata. "Da tanto tempo necessitava di una conservazione e di un restauro di questo tipo. Il prossimo anno prenderemo in considerazione pure il restauro anche della prima cassa della sepoltura, risalente all’anno 1292 e di altri elementi storici della bellissima Chiesa", spiega l'amministrazione comunale di Saludecio in una nota.