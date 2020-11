Coronavirus San Marino: due nuovi casi, deceduto 73enne

Ambiente

Repubblica San Marino

| 14:21 - 30 Novembre 2020

Il medico Roberto Venturini e Stefania Stefaneli, responsabile Iss San Marino, in conferenza stampa.

A San Marino quarto decesso dal 1 luglio a oggi (30 novembre) per la pandemia da nuovo coronavirus: è un 73enne. Nelle ultime 48 ore sono calati i contagi: 26. Sabato sono stati 24 su 91 tamponi (tasso di positività del 26,37%) e domenica 2 su 14 (tasso di positività del 14,29%). Undici le guarigioni complessive. Il numero totale delle persone contagiate da inizio febbraio è di 1612, 46 i decessi e 1299 i guariti. Gli attuali positivi sono 267, 152 donne e 115 uomini, età media 40 anni. Sono 251 quelle in isolamento domiciliare (94% del totale), sedici i ricoverati in ospedale: otto nei reparti Covid (+2) e otto in terapia intensiva (-1).