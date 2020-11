Guida veicolo con patente tarocca, privo di assicurazione e carico di alimenti senza norme igieniche

Attualità

Due cittadini extracomunitari, non residenti a Rimini, sono stati sanzionati per un totale di 7500 euro per il trasporto di prodotti alimentari, 31 cassette di merci, effettuato senza autorizzazioni e senza il rispetto degli accorgimenti igienico sanitari richiesti. Il loro furgone, fermato dalla Polizia Municipale sulla rampa d'uscita dell'autostrada del casello di Rimini Sud, era in condizioni visibilmente fatiscenti, con il numero della targa illeggibile e privo di assicurazione (il mezzo è stato sequestrato). Il conducente ha inoltre esibito patente europea falsa e carta di circolazione non aggiornata. Presumibilmente il carico era diretto a un minimarket di Rimini. Il possessore della patente falsa è stato denunciato e risulta indagato per l'ipotesi di reato di falsità materiale.