Classifica ItaliaOggi, nei trasporti balzo di Rimini: "Grazie al Metromare"

| 13:02 - 30 Novembre 2020

Metromare (foto di repertorio).



Nella classifica sulla qualità della vita di ItaliaOggi, la Provincia di Rimini passa dal 31esimo al 13esimo posto, guadagnando diciotto posizioni, nella sezione trasporto pubblico. Per il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi il merito è del Metromare. Santi evidenzia anche il balzo dal 14esimo al 6esto posto per affari e lavoro, mentre è critico sull'ultimo posto per ciò che concerne la sicurezza: «Siamo come sempre macroscopicamente penalizzati quando si parla di sicurezza, malgrado il fatto a tutti noto che la provincia sconti il grande afflusso turistico estivo che carica solo i numeratori degli indici. Di fatto, la complessità della realtà sfugge alle possibilità di rappresentazioni, come queste, solo apparentemente ‘scientifiche’. Tutto ciò, peraltro, nell’anno 2020 flagellato dal Covid».