Cattolica, lavori in via Saffi e piazza De Gasperi con prove di asfalto colorato

| 12:09 - 30 Novembre 2020



Sono iniziati lunedì mattina i lavori di riqualificazione per la nuova pavimentazione di via Saffi a Cattolica. Gli operai della ditta Pesaresi hanno avviato lo smontaggio del porfido cui seguirà la fresatura dell'asfalto. Verrà quindi realizzato un nuovo strato di base e la finitura per la quale si è scelto di sperimentare un asfalto dall’effetto cromatico color miele. Per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori la via è interdetta al traffico veicolare ed i mezzi provenienti dalla via Pascoli vengono deviati in direzione Piazza Filippini. L'intervento dovrebbe concludersi, condizioni meteo permettendo, nella giornata di domani, martedì 1 dicembre.

Lavori attualmente in corso anche in piazza De Gasperi per la realizzazione nuova canalizzazione della pubblica illuminazione ed il successivo completo rifacimento della pavimentazione in asfalto. L'intervento è effettuato dall'impresa CBR che a seguire si sposterà su Piazza Kennedy che verrà anch'essa interessata dalle operazioni per la nuova canalizzazione dell'illuminazione.

I cantieri di Via Saffi e delle Piazze De Gasperi e Kennedy rientrano tra le opere eseguite tramite primo accordo quadro.