Filosofia, tutto esaurito per la conferenza streaming di Carlo Sini con la biblioteca di Misano

| 09:56 - 30 Novembre 2020

Il filosofo Carlo Sini in diretta via Zoom per la rassegna della biblioteca di Misano Adriatico.



Con la lectio del filosofo Carlo Sini si è conclusa venerdì sera la rassegna filosofica “Parole Controtempo”. Dopo i primi tre appuntamenti con Galimberti, Mancuso e Cacciari in presenza e andati sold out (con Galimberti un maxischermo ha riempito anche Viale D’Annunzio), i restanti incontri sono stati realizzati in diretta streaming a causa dell’emergenza Covid, facendo registrare in media 200 persone, collegate dall'inizio alla fine.



“Ancora una volta le rassegne della biblioteca hanno colto l'esigenza del pubblico di approfondimento, di parole profonde e sensate in un tempo dominato dalla paura, solitudine, incertezza e fragilità – commenta il direttore della biblioteca Gustavo Cecchini. - In un momento di debolezza com'è il tempo presente siamo convinti che mantenere aperti i luoghi del pensiero sia vitale, serve più cultura per respirare e guarire il paese dalle tossine”.

“Un’altra edizione realizzata dalla nostra Biblioteca Comunale che ha lasciato il segno – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni. - Ringraziamo i relatori che si sono alternati nel corso delle serate, dimostrando di saper catturare l’attenzione di un pubblico sempre molto attento e un grazie va anche a chi ha reso possibile allestire un programma così prestigioso. La modalità streaming ha permesso di uscire dai nostri confini e di fare apprezzare le iniziative di Misano anche a molti chilometri di distanza e i numeri attestano questo successo. La speranza, però, è quella di poter tornare presto a svolgere questo tipo di eventi in presenza”.