Lutto nel mondo dello boxe: è morto Ezio Raggini, fu campione Italiano

| 09:16 - 30 Novembre 2020

Ezio Raggini, un fermo immagine di una video intervista su Youtube.

Sport in lutto. È morto domenica 29 novembre all'età di 81 anni Ezio Raggini, storico pugile riminese, passato professionista nel 1965. Nella categoria maggiore ha combattuto 29 incontri,vincendone 18.



u campione italiano dei pesi leggeri nel 1971, un traguardo importantissimo che lo premiò degli sforzi profusi in allenamento. Si ritirò nel 1972. Amante di tutti gli sport ed in particolare della bicicletta fu amico di Marco Pantani a cui regalò anche una bicicletta da corsa.



Abitava a San Vito di Santarcangelo. La pro loco: "Ci ha lasciati Ezio Raggini, grande sportivo e sanvitese per eccellenza. San Vito oggi è più povera. Condoglianze a tutti i familiari. Buon viaggio Ezio".