Bob, Coppa del Mondo: a Sigulda per Pagnini 12esimo posto

Sport

Gradara

| 22:54 - 29 Novembre 2020

La squadra azzurra di Bob.

Nuova tappa di Coppa del Mondo di bob a 2 a Sigulda. Francesco Friedrich pare davvero non avere rivali. Sabato il successo era arrivato davanti al lettone Kibermanis e allo svizzero Friedli; domenica invece ha ottenuto la trentesima vittoria in carriera davanti all'elvetico Vogt e al compagno di squadra Lochner, inoltre nella giornata odierna è riuscito a segnare il record del tracciato lettone.

Non è stato un weekend felice per i nostri portacolori: Patrick Baumgartner sabato ha chiuso la prova al 10° posto, mentre Mattia Variola è giunto 13°. Anche oggi gara difficile per i due italiani: Undicesimo posto per gli italiani Baumgartner/Bilotti con 1″65 di ritardo dal leader. Chiudono la classifica Variola e il Pagnini di Gradara con 2″65 al 12esimo.

Nella gara femminile di bob a due la gara è stata vinta senza problemi dall'equipaggio tedesco, davanti ad Austria e Romania.