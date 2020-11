Calcio D, Marignanese Cattolica sbanca San Mauro: 1-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:29 - 29 Novembre 2020

Rizzitelli ancora a segno.

La Marignanese Cattolica espugna il Macrelli 1-2 e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza.

Al 2' gli ospiti passano in vantaggio grazie ad una manovra avvolgente concretizzata dal forte rasoterra di Rizzitelli. La squadra di Protti cerca di reagire, ma al 15' Merlonghi fa il bis sfruttando una disattenzione difensiva che lo mette solo davanti a Ramenghi. La compagine di Lilli approfitta del momento e, prima della mezz'ora, coglie un incrocio dei pali con l'incornata di Rizzitelli, che sfiora il bis personale. La Sammaurese tenta di riaprire la sfida e per poco non ci riesce colpendo una traversa con il tiro a giro di capitan Bonandi al 36'.

Dopo l'intervallo Scarponi e compagni ritornano in campo decisi a invertire la rotta, tuttavia la Marignanese Cattolica coglie anche un altro legno, tiene bene il campo e chiude ogni spazio. La Sammaurese non ci sta e, su cross pennellato da Bonandi, accorcia all'83' tramite l'inzuccata di Manuzzi. Si riaccende la fiamma e Bonandi sfiora il pareggio un minuto più tardi.

Il finale è intensissimo, la Sammaurese coraggiosamente ci prova in ogni modo, ma il punteggio non cambia più e, al triplice fischio, festeggiano gli avversari.

Il tabellino

SAMMAURESE-MARIGNANESE CATTOLICA 1-2

SAMMAURESE: Ramenghi, Gurini, Nicoli, Cianci, Migani (71' Rrasa), Gambaretti, Pasquini (89' Guatieri), Scarponi, Manuzzi, Bonandi, Jassey (80' Della Vedova). A disp: Vitiello, Gregorio, Palmese, Deniku, Mazzola, Dalla Vedova, Lisi, Rrasa, Guatieri. All Protti

MARIGNANESE CATTOLICA: Guido Piai, Palazzi, Manuzzi, Nodari, Rizzitelli (74' Goh N'Cede), Pierantoni, Zanni, Ndiaye, Merlonghi (89' Sow), Terenzi (65' Garavini), Moricoli. A disp: Mariani, Sow, Goh N'Cede, Pastorelli, Fabbri, Garavini, Ferri, Sapori, Larosa. All Lilli

RETI: 3' Rizzitelli, 15' Merlonghi, 83' Manuzzi

NOTE: Ammoniti: Rizzitelli, Bonandi, Migani, Palazzi, Pasquini, Gurini, Manuzzi