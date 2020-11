Coronvirus Rimini: 183 casi, terapie intensive stabili e nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:02 - 29 Novembre 2020

Foto di repertorio.



A Rimini si registrano 183 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (104) su asintomatici (79). Da inizio epidemia 9758 casi a Rimini, 121.032 casi di positività: nelle ultime 24 ore 1.850 in più (1067 asintomatici), su un totale di 13.434 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 13,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,3 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.434 tamponi, per un totale di 2.109.497. A questi si aggiungono anche 1.058 test sierologici. Si registrano infine trenta nuovi decessi, nessuno in Provincia di Rimini, età media dei deceduti 80,2 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 5.714.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.229 (+448 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.316 (+453), il 95,9% del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245, 0,3% del totale dato invariato rispetto a ieri, 2.668 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-5), 3,8% del totale.



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 13 a Parma (-2), 34 a Reggio Emilia (invariato), 60 a Modena (+1), 56 a Bologna (-1), 4 a Imola (-1), 19 a Ferrara (+1),15 a Ravenna (-1), 6 a Forlì (+2), 2 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (invariato).



Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.372 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 45.089.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 12.406 a Piacenza (+123 rispetto a ieri, di cui 43 sintomatici), 10.253 a Parma (+160, di cui 95 sintomatici), 17.380 a Reggio Emilia (+227 di cui 114 sintomatici), 21.977 a Modena (+404, di cui 111 sintomatici), 23.660 a Bologna (+308, di cui 139 sintomatici), 3.408 casi a Imola (+57, di cui 15 sintomatici), 5.941 a Ferrara (+88, di cui 3 sintomatici), 7.880 a Ravenna (+202, di cui 88 sintomatici), 4.484 a Forlì (+40, di cui 24 sintomatici), 3.885 a Cesena (+58, di cui 45 sintomatici) e 9.758 a Rimini (+183, di cui 104 sintomatici)