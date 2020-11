Classifica della sicurezza: Rimini peggior provincia di Italia per reati e sicurezza

Attualità

Secondo l'analisi annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla 21esima edizione, la provincia italiana con la miglior qualità di vita è Pordenone, che si inverte di posizione con Trento, seconda nella classifica 2020. Rimini è ultima, per il terzo anno consecutivo, nella categoria "reati e sicurezza". mentre è seconda dietro Siena per "tempo libero". E' quanto emerge dalle anticipazioni uscite sul web. La classifica sarà pubblicata sul numero di ItaliaOggi in uscita domani (lunedì 30 novembre).