Sport

Forlì

| 11:53 - 29 Novembre 2020

Salta per la terza volta nel girone D la partita Fiorenzuola-Forlì. Al Al termine della rifinitura di sabato un giocatore dei Galletti ha accusato sintomi influenzali riconducibili al Covid-19. Nell’impossibilità di effettuare un tampone, il personale medico e la società hanno ritenuto doveroso avvertire le autorità competenti - Asl e Dipartimento Interregionale - che hanno a loro volta deciso, a scopo precauzionale di non far disputare l’incontro che slitta a data da destinarsi.