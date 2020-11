DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Aglianese: 1-2, gol di Brega (2) e Vuthaj

Sport

Rimini

| 12:48 - 29 Novembre 2020

Diretta testuale Rimini Aglianese.

RIMINI - AGLIANESE 1-2

RIMINI (3-5-2): Scotti - Ferrante, Gigli, Ronchi - Simoncelli, Lugnan, Ricciardi, Sambou, Viti (15' st. Canalicchio) - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Sourdis; Grumo, Nanni, Canalicchio; Valeriani, Capicchioni, Pari; Rivi, Ambrosini.

All. Mastronicola

AGLIANESE (4-3-2-1): Morandi - Gasco, Colombini F. II, Panelli, Righetti - Remedi, Soldani, Ballardini - Giordani Breg - Kouko.

In panchina: Ansaldi, Salvadori, Casanova, Giannini, Bianchi, Di Vito, Russo, Bellazzini, Nieri.

All. Colombini F. I



ARBITRO:

RETI: 9' Brega, 34' Vuthaj;

NOTE: osservato un minuto di silenzio in onore di Diego Maradona. Ammoniti: Casolla, Viti Angoli: 2-4. Recupero: 1'pt.

Nel Rimini debuttano Viti e Sambou. Non ci sono neppure in tribuna Pupeschi, Nigretti, Massetti, Manfroni, Pecci e Diop.

CRONACA

Il Rimini attacca da sinistra verso destra.

3' diagonale ospite a lato.

9' GOL AGLIANESE: Gigli mette in angolo su cross di Ballardini. Angolo di Odani dalla sinistra e colpo di testa vincente di Brega che sorprende tutti nell'area piccola. Da qualche minuto l'Aglianese aveva preso il pallino del match.

19' Azione pericolosa del Rimini con iniziativa di Sambou che però sfuma.

La squadra toscana mostra personalità e dopo il gol non indietreggia il baricentro mentre il Rimini, pur mettendoci volontà, non riesce a farsi pericoloso sbagliando l'ultimo passagio.

23' Bella azione di Remedi-Ballardini sulla sinistra - la fascia in cui l'Aglianese è più incisiva - cross di Righetti e girata di Giordani all'altezza del dischetto del rigore con palla alta sulla traversa.

25' La visibilità è scarsa, si accendono i fari.

29' Kouko a sinistra impegna la difesa, che si salva.

30' Angolo per il Rimini guadagnato da Casolla. Batte Ricciardi dalla destra, l'arbitro vede un fallo in attacco del Rimini.

34' Pareggio di Vuthaj con un missile di sinistro appena dentro l'area su assist di Sambou: 1-1.

44' Fallo di Ronchi al limite su Giordani, sullo spigolo dell'area destra. L'arbitro dà ascolto al collaboratore e non concede il rigore che pareva voler concedere (ma la replay il fallo era fuori area). Batte Ballardini, mischia in area e alla fine Scotti blocca la sfera.

Su questa azione finisce il primo tempo. Nella prima parte l'Aglianese si è dimostrata superiore, non ha sfruttato l'opportunità del raddoppio per poi subire il ritorno del Rimini che ha pareggiato con una bella conclusione di Vuthaj, un missile di sinistro. In evidenza tra gli ospiti Ballardini, Kouko e Remedi. Nel Rimini Vuthaj e Sambou i più effervescenti.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano in campo con lo stesso schieramento.

2' miracolo di Scotti a tu per tu su Remedi su angolo dalla sinistra di Ballardini. Il portiere respinge la conclusone e la palla successivamente viene spedita di nuovo in angolo che non sortisce effetti.

5' RETE AGLIANESE: Raddopio di Brega con tiro deviato che spiazza Scotti. Punizione di Soldani, Giordani smista per Brega il cui tiro in porta viene deviato leggermente. 1-2.

Il Rimini accusa il colpo, l'Aglianese continua a fare la partita con personalità tenendo i biancorossi nella propris metà campo.

15' Entra Canalicchio per Viti.