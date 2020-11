Scivola giù per la scarpata tra gli alberi, giovane ferito recuperato a San Leo

Cronaca

San Leo

| 16:46 - 28 Novembre 2020

L'intervento di recupero.

Momenti di concitazione questo pomeriggio (sabato 28 novembre) a San Leo: un 33enne del luogo, mentre camminava in un sentiero della zona boschiva sotto la rupe, è infatti scivolato cadendo in un dirupo. Una caduta di diversi metri nella quale ha riportato ferite, ma che poteva avere conseguenze peggiori. Il recupero del ferito non è stato agevole, anche a causa della fitta nebbia: le operazioni di soccorso, iniziate alle 15 circa, sono durate poco più di un'ora. Il personale del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è stato coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. Il 33enne è stato riportato ai margini della strada leontina, quella che collega Secchiano a San Leo, e affidato alla Croce Verde di Novafeltria, che si è occupata del suo trasporto all'ospedale Infermi di Rimini.