Basket B, RivieraBanca vuole dare la zampata ai Tigers: derby di fuoco al Flaminio

| 15:45 - 28 Novembre 2020

Il play guardia Simocelli è recuperato.

RivieraBanca debutta domenica al Flaminio a porte chiuse contro i Tigers Cesena (ore 18) con la novità del secondo sponsor: Albergatore Pro, già partner del team biancorosso. Rimini dal puto di vista fisico sta bene: Francesco Bedetti ha ancora dolore sotto al piede e s'è allenato con la squadra solo due giorni perciò andrà in panchina ma non dovrebbe essere utilizzato. Simoncelli non è ancora al massimo però questa settimana ha svolto regolarmente tutti gli allenamenti con intensità.

Coach Massimo Bernardi, questa composizione aggiornata dei gironi è una motivazione ulteriore per dare tutto nella ricerca della vittoria?

"E' una considerazione molto importante perchè ora il campionato s'è accorciato e quindi il focus dovrà essere sulla praticità fin dalla prima partita. Non potremo permetterci passi falsi a cominciare da questo primo spezzone di calendario: ci saranno quattro autentiche battaglie da qui alla sosta per le festività natalizie, ma noi siamo pronti."

I biancorossi arrivano fiduciosi e preparati a questo derby, ma anche Cesena vorrà giocarsi le sue carte. Cosa dobbiamo aspettarci?

"I Tigers sono una squadra forte che può contare su un roster competitivo e su un allenatore bravo, hanno un modo di giocare chiaro e consolidato. Le due partite che abbiamo vinto in amichevole e Supercoppa non fanno testo, il campionato è la cosa importante: siamo pronti a giocare una vera e propria battaglia, prestando attenzione a noi stessi ed al nostro gioco cercando di proseguire quanto di buono fatto vedere finora".