Coronavirus Rimini: quattro decessi, 162 casi e calo terapie intensive (-2)

Attualità

Rimini

| 16:42 - 28 Novembre 2020

Bollettino Covid 28 novembre.

La curva dei contagi da nuovo coronavirus sembra essere in dimunizione: per il riminese infatti sono stati comunicati 162 nuovi casi, con prevalenza di asintomatici (85) sui sintomatici (77). Quattro i decessi: due uomini di 64 e 66 anni, due donne di 101 e 90 anni. Il numero dei decessi in tutta la regione, 71, vede un aumento significativo a causa del dato di Forlì: 23, a causa di ritardi nel caricamento dei dati sui decessi avvenuti sul territorio. In generale comunque alcuni decessi sono relativi ai giorni scorsi: l'età media dei deceduti è di 83,7 anni. In regione i nuovi casi sono 2.172 (1009 asintomatici e 1163 sintomatici) su un totale di 17.241 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,9 anni. In totale, dallo scorso febbraio, la regione Emilia Romagna ha contato 119.184 casi di positività, il riminese 9576.



CASI ATTIVI Sceso il numero dei casi attivi, cioè dei malati effettivi: a oggi sono 69.783 (-499 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.865 (-494), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-5 rispetto a ieri, 0,4%del totale), invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 2.673 (3,8% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-3), 15 a Parma (+ 1), 34 a Reggio Emilia (invariato), 59 a Modena (-4), 57 a Bologna (+2 rispetto a ieri), 5 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (-1),16 a Ravenna (+ 1), 4 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 23 a Rimini (-2). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.600 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 43.717.