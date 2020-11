Verucchio: panchina rossa contro la violenza alle donne sarà inaugurata al parco Area Sacra

Attualità

Verucchio

| 13:52 - 28 Novembre 2020

Foto di repertorio.



Domani (domenica 29 novembre) a Verucchio verrà inaugurata la seconda Panchina Rossa simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne sul territorio comunale.

L’appuntamento è alle 15 nel Parco Area Sacra del capoluogo, quello per intenderci in zona centro sportivo e piscina comunale, dove sono state installate anche alcune sculture a tema dell’artista bolognese Paola Martelli. Nell’impossibilità di dar vita a una cerimonia pubblica, saranno i consiglieri e gli amministratori a inaugurarla insieme a una rappresentanza dei Ci.Vi.Vo che l’hanno realizzata e questo momento che chiude le iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne (mercoledì 25 amministratori e dipendenti hanno indossato mascherine arancioni insieme a una delegazione del Sorptimist Rimini e della Provincia e in serata la Rocca Malatestiana è stata illuminata di arancione) sarà registrata e il video sarà postato subito dopo sulla pagina facebook del Comune.