Coronavirus San Marino: deceduto 76enne. Sono 32 i nuovi casi

Cronaca

Repubblica San Marino

| 13:10 - 28 Novembre 2020

Ospedale di Stato di San Marino.



A San Marino terzo decesso dal 1 luglio a oggi (28 novembre) per la pandemia da nuovo coronavirus: è un 76enne. Nelle ultime 24 ore sono calati i contagi: 32, tasso di positività del 9,01%, rilevati a seguito di 355 tamponi. Le guarigioni sono state 33. Il numero totale delle persone contagiate da inizio febbraio è di 1586, 45 i decessi e 1285 i guariti. Gli attuali positivi sono 256, 140 donne e 116 uomini, età media 41 anni. Sono 241 quelle in isolamento domiciliare (94,1% del totale), quindici i ricoverati in ospedale: sei nei reparti Covid (+1) e nove in terapia intensiva (-1).