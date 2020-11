Una ciclabile sul tracciato della vecchia ferrovia con San Marino: Rimini lancia l'idea

Attualità

Rimini

| 13:02 - 28 Novembre 2020

Ferrovia Rimini San Marino (foto d'epoca).



Il tracciato della vecchia ferrovia Rimini-San Marino potrebbe diventare un nuovo corridoio turistico ciclabile, per collegare il mare all'Antica Repubblica.



L'idea è stata condivisa questa mattina (sabato 28 novembre) dall'assessore alla mobilità e alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni al convegno "L'architetto come mediatore nella progettazione urbana, tra politica e cittadinanza. Il riuso della ferrovia Rimini - San Marino", nell'ambito del ciclo d'incontri Riuso del Moderno promosso dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini.



"Il tracciato della vecchia ferrovia Rimini-San Marino, è in gran parte nella disponibilità dell'amministrazione comunale – ha spiegato l'assessore Frisoni - Se nel territorio maggiormente urbanizzato il tracciato è difficilmente recuperabile, nel tratto dall'incrocio su via Coriano è invece più libero". L'amministrazione comunale sta dunque valutando la possibilità di recuperare questa parte di tracciato, cercando anche di intercettare finanziamenti europei e nazionali. "Un progetto coerente con l'intervento di rigenerazione portato avanti sul vecchio casello ferroviario della Rimini- San Marino in via Pascoli, dove oggi è presente una delle fermate della linea del Metromare e che mira a rigenerare lo spazio urbano e il contesto circostante", evidenzia. "Parallelamente – ha aggiunto Frisoni - nel Piano urbano per la mobilità sostenibile abbiamo inserito la possibilità di potenziare il collegamento di trasporto pubblico con San Marino, con sistemi analoghi e sinergici al Metromare e alla sua estensione a Rimini Fiera".