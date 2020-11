Covid: Coriano, ecco il bando per i contributi per la spesa alle famiglie in difficoltà

Attualità

Coriano

| 12:49 - 28 Novembre 2020

In vista delle imminenti festività natalizie e in attesa della imminente erogazione delle risorse ministeriali per l'emergenza alimentare, l'amministrazione comunale di Coriano ha emanato un bando legato alla seconda fase dell'emergenza sanitaria, per aiutare la famiglie in difficoltà a provvedere alla spesa e alle prime necessità. E' stato infatti pubblicato l'Avviso pubblico riguardante le misure urgenti di solidarietà alimentare per emergenza covid-19. Agli aventi diritto dovranno avere un valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.000,00, un patrimonio mobiliare globale del nucleo familiare pari o inferiore ad euro 5.000,00, al saldo del 31 ottobre 2020 e la residenza anagrafica nel Comune di Coriano. Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune e disponibile su sito dell'ente. Il richiedente dovrà compilare la domanda in ogni sua parte.



Modulo ed allegati dovranno essere presentati al Comune di Coriano entro e non oltre il giorno 14/12/2020 ore 13:00 attraverso le seguenti modalità:

Per PEC all'indirizzo e-mail: comune.coriano@legalmail.it

Per posta con lettera raccomandata al seguente indirizzo : Comune di Coriano, Piazza Mazzini 15, Ufficio Protocollo, 47853 (RN)

Per e-mail ordinaria: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

Le domande pervenute in data successiva non verranno ammesse.



La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Coriano costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.