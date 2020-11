Il riuso che scalda il cuore: giubbotti in regalo per le famiglie bisognose

Attualità

Rimini

| 11:49 - 28 Novembre 2020

Il negozio Pollicino di via Rimembranze.

Una iniziativa che scalda il cuore quella proposta dal negozio Pollicino, a Bellariva di Rimini, in via Rimembranze. All’esterno dell’esercizio è stato posto uno stand con giubbotti in regalo per bambini e ragazzi di famiglie bisognose.

“Sono un dono delle clienti speciali per scaldare questo inverno” dice Roberta, la titolare del negozio.





“Già gli scorsi anni - spiega Roberta - nel periodo pasquale o per il cambio di stagione per esempio, avevo lanciato questa iniziativa che nasce per incentivare il riuso. Ho tre figli ed è una cosa che tra i nostri familiari abbiamo sempre fatto, scambiarci i capi che non erano più di taglia ai nostri figli.”





Roberta ha coinvolto le sue clienti che hanno apprezzato molto: portano le cose che non usano più e in cambio ricevono un buono sconto da poter utilizzare per acquisti nel negozio, un modo per incentivare l’acquisto e per aiutare i più bisognosi. I capi vengono sanificati e posti su uno stand fuori dall' attività a disposizione di chi non può permettersi l’acquisto, incluse associazioni di volontariato.





“Ci tengo a dire però – sottolinea Roberta – che non è un’iniziativa a scopo di lucro, non nasce per incrementare gli affari, ma solo per aiutare, soprattutto in questo periodo. Pensa che questa mattina, per esempio, ho dato via quasi 50 capi ad un’associazione”.





L’iniziativa andrà avanti fino al 24 dicembre e per poter aderire si può contattare direttamente Roberta al numero 331 8022616.