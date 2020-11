Tragedia a Rimini, bimbo di quattro mesi trovato morto nella culla

Cronaca

Rimini

| 08:08 - 28 Novembre 2020

Un ’ambulanza in arrivo al pronto soccorso dell’Infermi.

Dramma in un’abitazione del comune di Rimini, dove un neonato di quattro mesi è deceduto molto probabilmente a causa della sindrome della morte in culla. A scoprire il corpo del piccolo è stata la madre che giovedì, intorno al mezzogiorno, si è accorta che il piccolo non respirava e ha chiamato subito i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare il neonato ma non c'è stato niente da fare. La salma è stata portata nel reparto di Anatomia patologica dell'Infermi per effettuare gli esami del caso, anche se tutto, secondo i primi accertamenti, lascia supporre che la morte sia dovuta a cause naturali. Molto probabilmente a stroncare la vita del bimbo è stata la sindrome della morte in culla (Sids) che colpisce tra un mese e un anno di età.