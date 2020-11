Novafeltria: dal 30 novembre lavori in centro storico, nella via Saffi

Attualità

| 17:03 - 27 Novembre 2020

Dalle 13.30 di lunedì 30 novembre a Novafeltria inizieranno i lavori di sistemazione della via Saffi che prevedono la rimozione dei sampietrini, nell'asse centrale della via, e l'asfaltatura. La circolazione stradale sarà permessa solo ai residenti della via e delle vie Dello Sport e Anna Frank. Residenti e proprietari degli immobili situati nella piazzetta potranno transitare dal varco di piazza Vittorio Emanuele. L'amministrazione comunale invita i cittadini a non parcheggiare lungo la via Saffi.