Si accendono le luminarie di Natale a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:30 - 27 Novembre 2020



Si avvicina il Natale ed il Granaio dei Malatesta si veste a festa per l'importante ricorrenza. Vista l'impossibilità di organizzare eventi ed iniziative natalizie in continuità con il passato, l'amministrazione comunale ha tenuto a valorizzare l’installazione degli addobbi natalizi come simbolo di un momento corale e condiviso. Già dal weekend si accenderanno le luci in Piazza Silvagni e via XX Settembre, la prossima settimana sarà poi la volta delle frazioni. «Abbiamo voluto fortemente illuminare il nostro paese toccando i punti principali di ogni frazione per testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza, ma regalare anche un po’ di atmosfera natalizia ai cittadini e alle attività commerciali marignanesi», spiega l'amministrazione comunale, che invita i cittadini a non dimenticare «la preziosità del farsi vicini, dell'aiuto ai bisognosi e della condivisione».



EVENTI ONLINE L'associazionismo marignanese ed il commercio hanno pensato di dare vita ad esperienze online, sui canali social, così da trasmettere e promuovere lo spirito del Natale in maniera nuova. Nasce così Il Calendario dell’Avvento degli Elfi di Natale, un’iniziativa organizzata da Aps Pro Loco, che si svolgerà sulla pagina https://www.facebook.com/villaggiodeglielfisgm e che prevederà ogni giorno, dal 1 al 24 dicembre, iniziative, laboratori, storie e tutorial per prepararsi al Natale distanziati, ma vicini.



La proposta sarà interattiva e sarà possibile interagire con gli Elfi tramite i canali istituzionali della pagina, così da permettere ai bambini ed alle famiglie di trovare spunti creativi e contemporaneamente ricevere riscontri.



Inoltre l’associazione Regno di Fuori ha proposto agli Istituti comprensivi un’attività per l’addobbo degli alberi in Piazza Silvagni, che tradizionalmente venivano decorati nel giorno di Santa Lucia. Il tema dell’addobbo sarà “Le parole dei bambini”. Altre realtà associative stanno organizzando momenti e stimoli che saranno progressivamente svelati creando tutti insieme una forte intensità. Sulla base dell’evolversi della situazione verranno poi definite anche le iniziative tradizionali, “Trenino di Babbo Natale” e “Festa della Befana.”.