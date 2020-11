Cattolica: un nuovo volto per via Pascoli, al lavoro per riqualificare l’antica strada cittadina

Attualità

Cattolica

| 15:11 - 27 Novembre 2020

Una foto d'epoca che ritrae uno scorcio di via Pascoli.



Dall’antica Flaminia ad un nuovo volto per la via Pascoli. Cattolica recupera il suo “cuore” storico in vista dei 750 anni dalla fondazione della città che ricorreranno il prossimo 16 Agosto 2021. L’Amministrazione è al lavoro per “donare” alla comunità una arteria cittadina totalmente riqualificata e valorizzata. Il primo via libera all’iter di questo percorso arriverà lunedì sera, 30 Novembre, in Consiglio Comunale. L’Aula, infatti, sarà chiamata a pronunciarsi sulla variante al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/22. Questa variazione porta in dote, tra gli altri interventi, proprio il rifacimento tanto atteso dell’antica via Pascoli. Si tratta di uno degli obiettivi primari prefissati dall’Amministrazione che si concretizzerà attraverso il ricorso al nuovo accordo quadro.



«Vogliamo fare un grande regalo alla nostra comunità – spiega il Sindaco Mariano Gennari – in vista dell’anniversario del prossimo anno. Per via Pascoli abbiamo immaginato un recupero importante, un progetto ambizioso, all’altezza del valore storico e culturale che questa strada ricopre per la città. Non un semplice rifacimento, ma una riqualificazione complessiva con cui intervenire anche sull’arredo urbano. Per questo stiamo impegnando a bilancio una somma pari a 675mila euro».



Ricorrendo al nuovo accordo quadro, ed avviando l’iter progettuale in tempi strettissimi, una volta acquisito anche il parere della Soprintendenza verranno valutati i tempi di realizzazione dell’opera. Tecnicamente si potrebbe anche arrivare ad avviare il cantiere dei lavori prima della stagione estiva 2021.



«Celebrare Cattolica – aggiunge l’assessore alla cultura Maria Luisa Stoppioni - non può in alcun modo prescindere dal recupero di questa arteria che ha segnato la nascita e lo sviluppo della città. Sito romano riconosciuto come luogo di sosta per viaggiatori, riferendosi a questa strada gli scrittori del ‘500 definivano Cattolica il “loco di gran passo”. Si attraversa la storia plurisecolare, nasce qui l’insediamento che da origine alla vitalità di questa comunità ed alla tradizione di accoglienza. La riqualificazione di via Pascoli sarà uno tra i modi migliori per festeggiare il compleanno della città»..