Mario Fabbri è morto, addio al fondatore della Fama Industrie

| 14:17 - 27 Novembre 2020

Mario Fabbri.



Rimini piange la scomparsa di Mario Fabbri, fondatore della Fama Industrie, azienda di fama internazionale specializzata nella produzione di macchine professionali per la ristorazione, che ha sede in via Altobelli, zona artigianale di Rimini. Fabbri è deceduto nella tarda serata di mercoledì (25 novembre) all'età di 86 anni. A darne l'annuncio l'azienda sui social: «La moglie, le figlie, i figli, i generi, la nuora, i nipoti e pronipoti, gli amici e tutti i dipendenti della Fama sono uniti in un unico abbraccio. Le parole non bastano a descrivere la persona che è stata per tutti noi». Fabbri viene ricordato come «uomo vitale, generoso, premuroso a amorevole con tutti. Imprenditore capace e d’altri tempi, tenace, nobile, geniale e virtuoso, valori che rispecchiano l’azienda che ha creato». Chiosa la nota su Facebook: «Ci mancherà la tua grande umanità, umorismo e quel meraviglioso sorriso che ti accompagnava sempre. Ciao Mariolino, divertiti anche in questo nuovo viaggio».