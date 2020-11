Coronavirus San Marino: 40 positivi su 303 tamponi, ricoveri stabili

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:44 - 27 Novembre 2020

Foto di repertorio.

A San Marino nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 40 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 su 303 tamponi effettuati, tasso di positività del 13,20% (il dato più alto del periodo 20 - 26 novembre). Le guarigioni comunicate sono 21. Gli attuali positivi sono 258: 243 in isolamento domiciliare (94,2% del totale). In ospedale rimangono ricoverate 15 persone, 5 nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva (1,9% e 3,9% del totale). Dal 1 luglio al 26 novembre si sono registrati 839 contagi, due decessi e 579 guarigioni