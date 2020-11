Nasce un'app dedicata al museo archeologico di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 12:58 - 27 Novembre 2020

Museo archeologico di Verucchio.



Il Museo Archeologico di Verucchio sabato 28 novembre dà il via a iniziative sul web, anche in rete con altre realtà. Il filo conduttore è #ilmuseovive, che non è tanto un hashtag ma è prima ancora una nuova web app, creata per accompagnare il visitatore all’interno delle sale attraverso brevi video introduttivi, ma navigabile anche da casa e a disposizione delle scuole che anche quest’anno non potranno utilizzare il Museo come aula di lezione.

«La scelta del nome è simbolica, tanto più in una fase come questa: il Museo Vi.Ve., Vi come “villanoviano” ma anche “virtuale”, al momento unico modo per scoprire il Museo; Ve. come Verucchio, che fonda gran parte della sua proposta culturale su questo patrimonio», rivela la direttrice Elena Rodriguez.

Il progetto, realizzato anche grazie ai finanziamenti regionali (L.R. 18/2000, Piani Museali 2020), è stato portato avanti in collaborazione con Prisma Associazione Culturale, che ha curato altri prodotti multimediali di Verucchio.