Mille nuovi alberi in zona artigianale, Santarcangelo ha il suo corridoio verde

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:36 - 27 Novembre 2020

La piantumazione dei primi alberi del corridoio verde con sindaca e vicesindaca di Santarcangelo.



È una giovane quercia il primo di millenuovi alberi del corridoio verde che è in fase di piantumazione nell'area artigianale di Santarcangelo di Romagna, progetto ambientale realizzato dal marchio Misura in collaborazione con il Comune e con AzzeroCO2.



Le tre aree da forestare si estendono per circa 2 ettari e sono adiacenti al polo produttivo: i mille alberi che vi saranno piantati andranno a costituire una schermatura, un “corridoio verde” che integrerà le aree verdi già esistenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria per l’intera zona, ridurre l’inquinamento visivo e acustico, migliorare il paesaggio e rendere ancora più fruibile il territorio per i cittadini. Saranno utilizzate esclusivamente specie autoctone arboree earbustive coerenti con le condizioni climatiche della zona: roverella, pino domestico, frassino maggiore, acero campestre, olmo minore.