Volley A2 femminile, l'Omag in cerca di riscatto: domenica ospita l'Itas Martignacco

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:32 - 27 Novembre 2020

Occorre una vittoria per riaprire la serie di successi interrotta a quota 4 lo scorso 11 ottobre, quando la OMAG riuscì a passare, con grande autorità sul proprio taraflex, contro Sorelle Ramonda Ipag Montecchio mettendo in carniere 10 punti. Il turno di riposo alla quinta giornata pare proprio non aver giovato alle Marignanesi visto il risultato di cinque turni successivi in cui sono riuscite a raccogliere solo due punti.

L’avversario di domenica al PalaMarignano (ore 17) sul cammino della OMAG è piuttosto ostico: Itas Martignacco. La Itas occupa, assieme alla OMAG e Talmassons, il quinto posto in classifica con 12 punti ma con un match in più ed è entrata di diritto nella corsa alla Pool promozione. La squadra di coach Gazzotti vorrà trovare continuità dopo il bel match di domenica a Soverato per muovere ulteriormente la classifica.

Nella gara di andata vinsero le romagnole, al tiè break, dopo un incontro pieno di emozioni e capovolgimenti di fronte. Le Mmrignanesi, in svantaggio di due set rimontarono e la spuntarono al quinto set. Martignacco da quell’incontro, disputato senza l’infortunata Pascucci, e dopo uno “smarrimento” iniziale, ha ristabilito un equilibrio che ha consentito alla squadra di risalire in classifica. Si preannuncia quindi un match entusiasmante, con due squadre affamate di punti, con l’obiettivo di non perdere il treno Pool promozione che garantisce la salvezza.

Alice Urbinati, una piacevole sorpresa della OMAG analizza il match contro le Friulane:

“Martignacco è una buona squadra con ottimi giocatori. I loro attaccanti principali sono le due bande Fiorio e Rossetto e l’opposto Dapic. Dovremo essere brave a limitare il loro gioco il più possibile. Veniamo da un periodo difficile dove non sempre siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco, ma stiamo lavorando bene in palestra durante la settimana. Non sarà una partita facile ma vogliamo sbloccare questa situazione; dobbiamo tenere alta la concentrazione e lottare su ogni pallone. Anche domenica giocheremo senza pubblico causa covid. Sicuramente per chi gioca in casa non è mai un vantaggio non avere i propri tifosi che ti sostengono, che ti danno quella grinta in più. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo ci impone questo tipo di restrizioni per poter continuare a giocare.”

Lei è alla prima esperienza nella massima serie. Giudizio?

“È la mia prima esperienza in questo campionato, per me è tutto un po’ nuovo. Sono molto contenta. A livello di squadra ci troviamo molto bene e anche con tutto lo staff. Sto lavorando molto sia dal punto di vista tecnico che personale; sono abbastanza soddisfatta di quello che sto facendo, ma c’è ancora da migliorare”.

La ex di turno di turno è Martina Fedrigo.

MEDIA La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lvftv, la tv di Lega che da quest’anno trasmette le dirette da tutti i campi di Serie A.

Aggiornamenti del punteggio in tempo reale saranno disponibili sul sito ufficiale www.legavolleyfemminile.it, e sulla pagine Instagram e Facebook della Consolini Volley.

LE ALTRE SFIDE

Cda Talmassons – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Volley Soverato – Olimpia Teodora Ravenna

Megabox Vallefoglia – Cuore Di Mamma Cutrofiano

RIPOSA: CBF BALDUCCI HR MACERATA