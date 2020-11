Reddito cittadinanza, in provincia lo percepiscono in 1824: è il dato più alto d'Italia

Attualità

Rimini

| 11:20 - 27 Novembre 2020

Marco Croatti, Senatore del Movimento 5 Stelle.



In provincia di Rimini sono 1824 i percettori del Reddito di cittadinanza che hanno già firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest’anno, a fronte di un numero totale di "occupabili" pari a 3863. Grande soddisfazione per il dato della provincia di Rimini, con un rapporto contrattualizzati/occupabili del 47 per cento, il dato più alto in Italia. «È il segno che il Rdc sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori», sottolineano i parlamentari 5 Stelle Marco Croatti e Giulia Sarti. Proprio nella pandemia «questo strumento di sostegno al reddito ha avuto un ruolo e un’importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà in ogni regione italiana. Sono stati raggiunti risultati impensabili anche grazie al potenziamento dei centri per l'impiego e dei navigator». Per il rifinanziamento del Reddito ci sono pronti 4 miliardi in Legge di bilancio, anche se «occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo».