Dal Coni stella di bronzo al merito di Gigliola Mattei, presidente storica del pattinaggio Riccione

10:39 - 27 Novembre 2020

La presidente del Pattinaggio artistico Riccione Gigliola Mattei.



Sta per arrivare un riconoscimento importante per lo sport riccionese. Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio artistico Riccione Asd, verrà insignita delle Stella di bronzo al merito sportivo dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).



Classe 1950 e un concentrato di energia e tenacia, conosciuta e apprezzata non solo in Emilia-Romagna ma nell'intero panorama rotellistico italiano, Mattei si avvicina al mondo delle ruote quaranta anni fa, quando uno dei figli si appassiona a questo sport. Da lì prosegue fino ad oggi in un turbinio incessante di iniziative, idee, corsi, gare, trasferte e attività promozionali, grazie alle quali il pattinaggio diventa uno degli sport principali di Riccione.



Dieci anni nel ruolo di vicepresidente e 30 anni di presidenza con una visione dello sport basata su valori di integrazione ed inclusività, fanno della presidente il cuore pulsante del pattinaggio riccionese e il punto di riferimento per atleti, allenatori e tutto lo staff dell’associazione affiliata alla polisportiva comunale.



Ad oggi fanno capo alla società sportiva le specialità di pattinaggio artistico, pattinaggio in linea freestyle e skateboard e solo poche settimane fa si è tenuta a Riccione l’assemblea elettiva quadriennale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Da tutta la società “Tantissimo complimenti a Gigliola, avanti tutta verso i prossimi traguardi!”.