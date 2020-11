Peroni race weekend, il Misano world circuit pronto a infiammarsi per l'ultima volta

Sport

Misano Adriatico

| 10:36 - 27 Novembre 2020

Ultimo appuntamento della stagione 2020 in pista a Misano World Circuit, dove da giovedì fino a domenica andrà in scena, a porte chiuse, il quinto Peroni Race Weekend. Quello misanese sarà il penultimo atto della Coppa Italia Turismo, dove la lotta per il titolo della prima divisione è ancora apertissima. In testa al campionato figura Alessio Aiello (leader anche nel TCR Sequenziale per un punto) a quota 36 punti, in ex aequo con il compagno di squadra di casa MM Motorsport Kevin Giacon. A 6 punti dalla vetta compare il campione in carica Edoardo Barbolini (BF Motorsport), tallonato da Davide Nardilli.



In seconda divisione occhi puntati su Paolo Valeri: il leader del campionato si trova a 58 punti con un vantaggio di 18 lunghezze su Luigi Gallo (XC Motosport); ancora più consistente, per il pilota del team Speed Motor, il vantaggio accumulato nel Trofeo 318, dove sono 23 i punti di distacco su Rolando Bordacchini. Cresce la griglia della Coppa Italia GT, il cui leader indiscusso è Stefano D’Aste con la sua Lotus Exige.



Il ricco programma del weekend prevede anche il Master Tricolore Prototipi e la Lotus Cup Italia, che a Misano vivranno uno snodo importante in vista degli appuntamenti conclusivi di dicembre.



Approderà per la prima volta al “Marco Simoncelli” la Formula X Italian Series, dove a tenere banco sono la lotta a due tra Marco Minelli e Salvatore Liotti per il titolo FX Open e la sfida a tre per il primo posto nella FX2, il cui attuale leader è Federico Albanese. A completare il palinsesto anche il gran finale della Smart EQ fortwo e-cup, con quattro piloti in lizza per la vittoria del campionato 2020.



Il programma del weekend si aprirà oggi con le verifiche tecniche e le prove libere. Domani mattinata riservata alle qualifiche e prime gare in programma dal pomeriggio. Domenica giornata dedicata interamente alle gare, con i motori che si accenderanno dalle 9:00 del mattino e si spegneranno nel tardo pomeriggio. I cancelli del Misano World Circuit saranno chiusi al pubblico, ma sarà possibile seguire la diretta delle gare di sabato e domenica sui canali social GPR e su MS Motor TV (Canale 228 di Sky).