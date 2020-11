In centro senza mascherina, agenti di polizia sfidati da un gruppo di giovani: il Prefetto li incontra

Attualità

27 Novembre 2020

Ha colpito molti la doppia notizia di lunedì in centro a Rimini, quando un gruppo di giovanissimi che era stato avvicinato da agenti di polizia perché assembrati (quindi in infrazione alle normative Covid), ha accerchiato i primi poliziotti intervenuti, richiedendo l'intervento di altre due pattuglie di rinforzo (una dei finanzieri). Il prefetto Giuseppe Forlenza ha voluto incontrare una rappresentanza degli agenti che hanno svolto l'operaizone con controllo e moderazione, alla presenza del questore Francesco De Cicco e del comandante della guardia di finanza Antonio Giuseppe Garaglio. Sono state sottolineate le dosi di professionalità e di grande equilibrio che hanno permesso di evitare pregiudizievoli degenerazioni della situazione. Il prefetto Forlenza si è detto sicuro che quei giovani rappresentano una «minoranza assoluta rispetto a una parte ben più consistente che rispetta le regole e ai molti che silenziosamente compiono anche azioni di volontariato. impegnandosi con grande dispendio di energie in azioni fattive di contrasto alla pandemia e di aiuto alla comunità». Con l'occasione sono state ringraziate indistintamente tutte le forze dell'ordine, messe sotto pressione e a dura prova in questo periodo di gestione dell'emergenza coronavirus.