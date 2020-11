Spesa a domicilio: il Rimini Rugby aiuta le persone in isolamento per il Covid

Attualità

Rimini

| 16:08 - 26 Novembre 2020

Rocco Benedetto (vice presidente) e Paolo Rambladi (presidente) con l'assessore Brasini e il sindaco Gnassi.



«Dare sostegno al compagno è l'unico modo per arrivare alla meta». Così Alpio Menghetti, dirigente del Rimini Rugby, commenta l'iniziativa lanciata dalla società riminese: i ragazzi della squadra maschile e le "Pellerossa" della squadra femminile si mettono a disposizione della cittadinanza, per aiutare le persone e le famiglie che siano in isolamento causa Covid e abbiano bisogno di qualcuno che consegni la spesa, farmaci o qualsiasi altra cosa di necessità primaria. «Abbiamo cercato di dare sempre il nostro contributo, cercando di spenderci al meglio in attività di carattere sociale: adesso abbiamo pensato di organizzarci per la consegna a favore di chi è impossibilitato a uscire di casa», spiega Menghetti. I numeri da contattare sono il 333 7412261 e lo 338 8557256. I dirigenti del Rimini Rugby invitano le persone in difficoltà a non avere timore di contattare questi numeri e di chiedere aiuto. Ovviamente gli atleti adotteranno tutte le precauzioni per evitare contatti con le persone in isolamento.