Un video e locandine per spingere i cittadini a comprare nei negozi di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:26 - 26 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Al via una campagna di comunicazione di confcommercio Rimini per incentivare le persone a scegliere locali e attività commerciali del territorio: in primis un video pubblicato sui canali social di Confcommercio, ma anche una locandina che richiama l'importanza di fare acquisti nei negozi "fisici" della città e un biglietto «che i commercianti potranno inserire nelle confezioni regalo in cui insieme al dono si valorizza la preziosità di aver scelto di acquistare in un’attività locale», spiega Gianni Indino, presidente della Confcommercio Provincia di Rimini, che aggiunge: «daremo inoltre risalto attraverso i canali social dell’associazione a tutte le iniziative dei pubblici esercizi, dalle promozioni natalizie, ai servizi di asporto e delivery, anche tramite campagne pubblicitarie sponsorizzate in modo da supportarli nella divulgazione». Tra provvedimenti restrittivi assunti per arginare la pandemia e la concorrenza dell'e-commerce, gli esercenti riminesi guardano con preoccupazione, dal punto di vista economico, alle prossime festività: «sappiamo che queste iniziative non possono risolvere l’enorme crisi che ci sta travolgendo, ma mai come quest'anno ogni spesa fatta sul territorio, ogni regalo acquistato nei negozi, ogni cena ordinata al ristorante diventa per tutti molto importante». Così, spiega Indino, «come confcommercio vogliamo spronare tutti i cittadini a fare shopping sul territorio, a regalare buoni spendibili nei negozi di fiducia o nei ristoranti preferiti, a fare la propria parte per mantenere vivo il nostro tessuto sociale attraverso le sue vetrine illuminate, in attesa di uscire tutti insieme da questo complicato momento, senza che nessuno resti indietro».