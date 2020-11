Natale a Santarcangelo: i versi dei poeti illumineranno la passeggiata nei viali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:52 - 26 Novembre 2020

Addobbi di Natale a Santarcangelo.



Sabato 28 novembre a Santarcangelo si accendono le luci del Natale, dando il via ufficiale alle iniziative dell’Amministrazione comunale per le festività in arrivo. Nel tardo pomeriggio di sabato, i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi illumineranno le passeggiate lungo viale Marini e viale Faini fino a raggiungere il borgo storico, dove sono state collocate le più tradizionali luminarie natalizie. Nelle frazioni, invece, sono già accese le chiocciole luminose simbolo di Cittaslow.

L’inaugurazione – per la quale non è prevista la presenza di pubblico a causa delle condizioni straordinarie imposte dalla pandemia – verrà trasmessa tramite in diretta Facebook nel tardo pomeriggio.