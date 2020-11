Covid San Marino: 21 nuovi casi, stabili le terapie intensive

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:13 - 26 Novembre 2020

Foto Simone Fiorani.

Nelle ultime 24 ore a San Marino si sono registrati 21 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, a fronte di 245 tamponi (Tasso di positività dell'8,57%). Inoltre sono state comunicate dieci guarigioni. Dal 1 luglio al 25 novembre, la Repubblica del Titano è stata interessata da 799 contagi, 558 guarigioni, 2 decessi, mentre gli attuali positivi sono 239, 124 donne e 115 uomini. In isolamento domiciliare sono in 224 (93,7% del totale), mentre in ospedale sono ricoverate 15 persone: cinque nel reparto Covid (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento, 2,1% del totale) e 10 in terapia intensiva (4,2% del totale).