Secchiaroli elettronica riparte da Rimini con il Centrogest, nuova filiale in arrivo

Attualità

Rimini

| 12:05 - 26 Novembre 2020

Secchiaroli elettronica (foto da Facebook).



Secchiaroli Elettronica, azienda leader nei sistemi di sicurezza attiva e nata nel 1974 a Rimini per iniziativa dell’imprenditore Nevio Secchiaroli, è entrata a far parte del gruppo Centrogest, con sede a Bologna e specializzato nel facility management.



Grazie all’esperienza maturata, con più di 6.000 impianti installati, Secchiaroli si occupa della progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei sistemi di sicurezza per ogni tipologia di cliente: dal settore residenziale-abitativo al settore industriale, bancario, pubblico e militare.



“La nascita di un percorso comune con Centrogest rappresenta il desiderio, per noi, di fornire servizi sempre più completi e competitivi ai nostri clienti”, dichiarano gli attuali soci, nipoti del fondatore Nevio Secchiaroli, che con questa operazione assicurano il passaggio generazionale in azienda.