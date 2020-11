Torna "Adolescenti e genitori: l’alfabeto del crescere" con il Centro per le famiglie di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:00 - 26 Novembre 2020

Foto da internet.



Riprende per il terzo anno consecutivo il ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: l’alfabeto del crescere”, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini e rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani tra i 9 e i 18 anni. L’obiettivo è quello di continuare a riflettere sui temi legati a questa fascia d’età, ancor più in questo periodo particolare, nel quale è importante mantenere un canale di dialogo e confronto tra genitori e figli. Se è vero che un adolescente che sta vivendo il proprio processo di crescita è una persona in trasformazione, con tutte le fatiche che ciò comporta, è altrettanto vero che anche i genitori possono vivere momenti complessi e di fatica.



Il percorso, in videoconferenza, inaugura con due interessanti appuntamenti nel mese di dicembre, per poi proseguire nel nuovo anno con altri incontri a cura di esperti, pedagogisti, scrittori e psicologi.



DOPPIO SOGNO! - Giovedì 3 dicembre alle 20.45

I ragazzi pieni di energie sognano l'avventura, immaginano sé stessi con proiezioni che rispecchiano anche il mondo dello spettacolo, le loro serie preferite, a volta questi sogni allarmano genitori ed educatori, il cui sogno è invece quello di trovare il modo per aiutare i ragazzi a mantenersi in rotta. A cura di Anna Oliverio Ferraris, scrittrice, psicoterapeuta e docente universitaria emerita.



IL PRIMO BACIO - Lunedì 21 dicembre

Il primo bacio non si scorda mai. L'educazione sentimentale dei ragazzi parte dalla ricerca delle parole giuste per parlare con loro di amore , aiutandoli a vivere la propria affettività con consapevolezza. Non è mai troppo presto, né troppo tardi, per iniziare a parlare di primi baci e affettività. A cura di Alberto Pellai medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore per il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano e Barbara Tamborini psicopedagogista e scrittrice.

Il percorso è realizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi ed è sostenuto dall'assessorato alla Scuola e alle politiche educative del Comune di Rimini. Tutti gli appuntamenti sono organizzati in modalità videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex. Da pc, smartphone o tablet verrà richiesto di scaricare l'app gratuita. Per partecipare agli incontri basterà cliccare sul link di accesso disponibile qualche giorno prima dell'evento sulla pagina Facebook del centro e alla sezione relativa sul sito del comune.