Quattro modi per potenziare le vincite ai giochi con i bonus

Attualità

Nazionale

| 09:33 - 26 Novembre 2020

Le offerte bonus sono tra gli strumenti di marketing che i casinò online utilizzano per attirare i giocatori. La maggior parte dei giocatori li usa per testare siti di gioco d'azzardo e, in una certa misura, sfruttare le proprie vincite o prolungare il tempo di gioco. Spesso, i siti web di gioco d'azzardo offriranno bonus diversi ai giocatori: avranno bonus mirati ai nuovi giocatori e ad altri indirizzati ai clienti esistenti.



L'idea è di far giocare tutti coloro che visitano il sito web di gioco d'azzardo. Che tu sia un giocatore esperto o che stia appena iniziando a giocare, ci sono diversi modi per massimizzare le tue vincite al online casino con i bonus: ecco come:



1. Prestare attenzione alla percentuale di bonus



Prima di registrarti per un'offerta bonus, considera l'importo più alto che il bonus offre e la sua percentuale. La maggior parte dei siti web di gioco d'azzardo tende a corrispondere al deposito iniziale del 100%, altri offrono fino al 200% di bonus di corrispondenza. Tuttavia, l'importo più alto può variare notevolmente, da un'offerta di $ 50 a un importo illimitato. Guardando l'importo più alto e la percentuale ti consente di calcolare il deposito iniziale più alto, devi massimizzare le tue vincite.



2. Controlla i requisiti di scommessa



La revisione dei termini e delle condizioni per i requisiti di scommessa è qualcosa che molti giocatori di casinò dimenticano di fare, ma è importante farlo. Questo perché i requisiti di scommessa possono influire in modo significativo sulle tue vincite. La maggior parte dei casinò online richiede ai giocatori di scommettere i propri guadagni un numero specifico di volte prima di poterli convertire in denaro reale e ritirarli. Spesso, i requisiti di scommessa bonus variano tra 25 e 50 volte.



3. Considerare il contributo del gioco ai requisiti di scommessa



È importante notare che non tutti i giochi a cui giochi su un sito web di gioco d'azzardo contribuiscono ai requisiti di scommessa. Sebbene la maggior parte delle slot di gioco contribuisca al 100%, ce ne sono alcune che in realtà non contribuiscono nulla mentre alcune slot a bassa varianza possono contribuire qualcosa ma non al 100%.



Ad esempio, i giochi di slot come il video poker, il blackjack e la roulette contribuiscono con una percentuale molto inferiore. Su alcuni siti web di gioco d'azzardo, le slot per giochi di roulette contribuiscono per lo 0% ai requisiti di scommessa. Controlla le percentuali di contribuzione del gioco alle scommesse, in modo da non perdere troppo tempo a scommettere bonus e non fare progressi. Molte di queste informazioni sono disponibili nelle condizioni: se non sono espressamente indicate, trova un casinò che chiarisca tali dettagli.



4. Optare per slot a bassa varianza



La migliore possibilità che hai di massimizzare il tuo bonus del casinò come giocatore di slot sta andando per slot medie o basse. Questo potrebbe non darti molte grandi vittorie, ti darà una grande opportunità di raggiungere i requisiti di gioco molto prima che i tuoi saldi vengano azzerati. In fondo alla tua mente, sappi sempre che non devi sempre prendere ogni bonus che ti capita: non hai l'obbligo di accettarli.