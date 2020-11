Guida Michelin 2021, diventano quattro i ristoranti stellati della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 08:06 - 26 Novembre 2020

Giuseppe Gasperoni de Il Povero Diavolo con la compagna Maily (foto da Facebook).

Passano da tre a quattro i ristoranti stellati di Rimini contenuti nella Guida rossa Michelin edizione 2021, uno dei riferimenti mondiali per valutare la qualità dei ristoranti. Ai riminesi Abocar due cucine e Guido e al pennese Il Piastrino si aggiunge da quest'anno una new entry, il ristorante e locanda il Povero Diavolo di Poggio Torriana gestito dal giovane chef Giuseppe Gasperoni. che saluta così la notizia sulla pagina Facebook della sua attività, pubblicando il pensiero della compagna Maily: «Questa stella cos’è? È poco, è tanto, cambia tutto e non cambia nulla, perché Giuseppe rimarrà quel bambino che guardava la nonna cucinare, che ci ha creduto contro tutti si è guadagnato quella stella. Chi ringraziare allora? I ragazzi fantastici, le famiglie, le nostre e le loro, che ci hanno costantemente supportato. Carla e Claudio i pilastri, le menti sagge del gruppo. I colleghi che ci hanno sostenuto, Riccardo maestro e amico, i nostri clienti. A chi dedicare qualcosa che non si credeva nemmeno di poter ottenere? A qualcuno che avrebbe dovuto esserci. Ad Elena». In tutta l'Emilia-Romagna ci sono 25 ristoranti: quasi un quarto si trova solo nella nostra provincia. Un bel motivo d'orgoglio.