Calcio D, Rimini-Aglianese in diretta su Sportitalia

19:24 - 25 Novembre 2020

Il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola.

Il Rimini FC comunica che la gara di campionato Rimini - Aglianese in programma domenica 29 novembre alle ore 14:30, verrà trasmessa in “esclusiva” su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre. La telecronaca dell’incontro verrà effettuata da Orazio Accomando, interviste da bordo campo a cura di Beppe Indino. Collegamento diretto a partire dalle ore 14:05. Diversamente da quanto annunciato ieri, non ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società. Il Rimini ha 8 punti con 5 partite giocate, l'Aglianese 9 punti con 3 partite giocate.

PROTOCOLLO Intanto c'è grande attesa tra i club per il nuovo protocollo che sarà ufficializzato a giorni. Dovrebbe prevedere rinvio della gara solo se ci saranno tre positivi nella squadra. I club dovranno consegnare una lista definitiva di 40 persone, tra calciatori, staff, dirigenti e magazzinieri – come riporta il sito TuttoD - Creare una sorta di bolla per ogni singola società. Dovranno essere effettuati tamponi al sabato mattina e il giorno successivo alla gara. La società potrà richiedere il rinvio solo se ci saranno almeno 3 positivi tra i calciatori ma di questi tre positivi 2 dovranno essere calciatori "under".

Inoltre ci si affida molto al buon senso delle società alla ripresa della stagione. La LND sarà molto più vigile sulla richiesta di eventuali rinvii una volta passato il nuovo protocollo e saranno previste multe salate per i "furbetti del protocollo".