Rimini: maxi installazione artistica, protagonisti 20 pittori

Eventi

Rimini

| 17:47 - 25 Novembre 2020

Un particolare della mostra.



La Galleria Zamagni di Rimini lancia una “provocazione culturale” legata all’arte con 200 opere per una grande installazione (2 metri per 4) composta da 200 opere di 20 diversi artisti dalle dimensioni di 20x20 cm. Dal 20 novembre al 20 gennaio 2021 (escluso le domeniche) sarà possibile ammirarla, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Un assembramento creato da opere d’arte. Una grande installazione dall’effetto positivo che l’arte causa in chi la ammira. “Vogliamo dare un messaggio di speranza, di stimolo a guardare avanti. Lo spettatore si fa contagiare dall’arte e da una qualità positiva dell’uomo: la creatività”., sottolinea Gianluca Zamagni.



GLI ARTISTI PARTECIPANTI Fabrizio Berti (Trento), Davide Cecchini (Rimini), Stefano Cecchini (Rimini), Zino (Pescara), Mauro Pipani (Cesena), Massimo Pulini (Cesena), Giovanni Lombardini (Mulazzano Rimini), Svetislav Martinović (Belgrado), Patrizia Zelano (Verucchio), Natasha Yalysheva (Omsk), Giovanni Gaggia (Pergola Pesaro), Lorenzo Cecilioni (Pesaro), Graziano Spinosi (Santarcangelo di Romagna), Francesco Zavatta (Milano), Mario Flores (Rimini), Alessandro Gianpaoli (Pesaro), Stefano Ronci (Rimini), Mauro Moscatelli (Rimini), Kiril Cholakov (Sofia), Denis Riva (Follina Treviso).