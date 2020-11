Nuovo laboratorio di ottica per gli studenti dell’istituto Leon Battista Alberti di Rimini

Attualità

| 17:17 - 25 Novembre 2020

Laboratorio ottico.

Si svolgerà venerdì 27 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, l'inaugurazione del nuovo laboratorio di ottica, presso l’istituto Ipsia Leon Battista Alberti di Rimini. Il laboratorio, si legge in una nota dell'istituto, presenta tutte le strumentazioni moderne e all’avanguardia per garantire una formazione completa agli studenti e per far loro acquisire competenze specifiche. La teoria qui si tramuta in pratica e il laboratorio è sintesi di un processo di formazione completa e scrupolosa. "Insieme a noi c’è sempre stato e c’è il mondo del lavoro e delle professioni. Un mondo a noi prezioso al quale siamo legati da un doppio legame, dove i nostri profili in uscita sono diventati figure professionali in ingresso nei settori di riferimento. Quando la scuola fornisce gli strumenti per una preparazione qualificata il mondo del lavoro è con noi e ci sostiene favorendo una formazione professionale sempre in linea con le esigenze del contemporaneo", si legge nella nota.