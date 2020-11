Covid: fondo per la filiera della ristorazione, arrivata la proroga dei termini

Attualità

Rimini

17:10 - 25 Novembre 2020

Foto di repertorio.

Centralini bollenti anche per la sede di Rimini della Confcommercio, per le richieste di informazioni sulle misure di sostegno di cui le aziende del nostro territorio possono beneficiare. Il tutto a seguito della proroga del termine di presentazione delle domande del bonus "fondo per la filiera della ristorazione" previsto da un decreto legge di agosto. Il termine è stato prorogato dal 28 novembre al 15 dicembre: è possibile ottenere un contributo a fondo perduto fino ad una massimo di 10.000 euro per l’acquisto di prodotti provenienti da filiera nazionale integrale da parte delle imprese del mondo dell’Ho.re.ca, tra cui ristoranti, pizzerie, alberghi. Requisito è un calo di fatturato di almeno il 25% nel quadriennio marzo-giugno 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.



Un'altra misura che sta riscuotendo grande interesse, rileva il direttore di confcommercio Rimini, Andrea Castiglioni, è il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al prossimo 14 gennaio e i potenziali beneficiari sono le attività localizzate nelle zone A o equipollenti del Comune di Rimini, con l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il contributo è erogato in percentuale alla perdita registrata con un minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per gli altri soggetti. "Sottolineiamo inoltre come sia importante che le aziende che possono beneficiare del bonus ristorazione e che operano nel centro storico di Rimini, valutino con attenzione a quale contributo accedere in quanto le due misure non sono cumulabili", spiega Castiglioni.



“Considerate le numerose richieste pervenute e la breve finestra temporale concessa per la presentazione delle domande, - spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino – la Fipe Confcommercio ha insistito molto affinché arrivasse una proroga dei termini per il Bonus della filiera della ristorazione: vorrei dunque ringraziare la ministra Bellanova e i dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per aver accolto la nostra richiesta". Indino rileva però che il contributo alle attività dei centri storici debba essere esteso anche alle attività della zona mare: "Abbiamo evidenziato tale stortura unitamente alla necessità di estendere questa misura a tutti i Comuni ad alta vocazione turistica della nostra provincia".

