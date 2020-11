I paesi dell'entroterra si svuotano: 10 milioni di euro per giovani coppie o famiglie

Cronaca

15:29 - 25 Novembre 2020

L'entroterra di Rimini.

Acquistare o ristrutturare una casa in montagna. Si è chiuso il bando della Regione che mette a disposizione 10 milioni di euro per chi desidera andare a vivere in una delle località dell’Appennino emiliano-romagnolo. Un intervento innovativo, al centro delle politiche regionali, per contrastare lo spopolamento e promuovere la crescita e lo sviluppo di questi territori.

I risultati del bando saranno illustrati dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dall’assessora alla Montagna e programmazione territoriale, Barbara Lori nel corso di una videoconferenza stampa in programma venerdì 27 novembre alle ore 11,30.