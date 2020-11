SuperEnalotto, a Rimini ecco un '5' da oltre 12mila euro

Attualità

Rimini

| 14:58 - 25 Novembre 2020

Tabaccheria in via del Passero a Rimini.



La riviera romagnola può fare festa grazie al SuperEnalotto. Infatti, nell’ultimo concorso di martedì 24 novembre, a Rimini è stato realizzato un "5" da 12.663,24 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata presso la Tabaccheria n.136 in via del Passero 1B. Il Jackpot intanto è salito fino a 69,3 milioni di euro e sarà messo in palio nel concorso di giovedì 26 novembre. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.